Ce n’était encore qu’une vague, il y a deux ans à peine. C’est, en 2021, un raz-de-marée. Les entreprises privées vont devoir rendre des comptes de plus en plus contraignants et fiables sur leur politique sociale et écologique. Jusqu’ici, les fameux critères de durabilité ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) se développaient sur une base volontaire.

Mais, depuis le 10 mars dernier, ils font partie de nouvelles normes de transparence plus strictes imposées aux fonds d’investissement par l’Union européenne. Bruxelles veut lutter contre l’écoblanchiment (greenwashing), soit la propension de trop de sociétés à faussement verdir leurs activités pour attirer des investisseurs.

«La finance, qui flaire par atavisme les bons filons, va plus vite que l’économie réelle.»

La finance dite durable devient le standard obligé pour les investisseurs professionnels, notamment les caisses de pensions. Les capitaux investis selon des critères ESG ont plus que quadruplé en 2020, à tel point qu’on parle aujourd’hui d’une bulle, tant les demandes sont fortes, alors même que le nombre de sociétés éligibles demeure restreint. En réalité, la finance, qui flaire par atavisme les bons filons (les rendements des fonds labellisés «verts» sont excellents), va plus vite que l’économie réelle.

La transition écologique n’est plus une chimère des salons feutrés. Elle existe, mais progresse à un rythme insuffisant pour respecter les enjeux, en particulier l’Accord de Paris sur le climat. Si de plus en plus d’entrepreneurs anticipent très sérieusement les changements à opérer, beaucoup attendent un signal clair. Il devient urgent que les États définissent un cadre plus précis et prévisible. Bref, qu’ensemble secteurs privé et public élaborent des normes qui soient efficaces et non des tigres de papier bourrés de bonnes intentions morales, sans retombées concrètes.