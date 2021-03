Ils n’auront pas eu le temps de prendre leurs marques. Les quatre nouveaux élus (la socialiste Christina Kitsos, la PDC Marie Barbey-Chappuis, ainsi que les Verts Frédérique Perler et Alfonso Gomez) ont été plongés dans la gestion de la crise du Covid dès le premier jour. «Plongés dans l’eau froide», glisse Sami Kanaan, le seul ancien du collège. Neuf mois après sa prise de fonction, l’Exécutif de la Ville de Genève a enfin dévoilé mardi son programme de législature. Cinq années qui seront «déterminantes», souligne le maire socialiste.

En 2015, le programme de législature mettait l’accent sur une ville «accueillante», «innovante», «engagée» et «écologique». Pour 2020-2025, les adjectifs retenus sont «résiliente», «durable», «inclusive» et «solidaire». En quoi l’approche diffère-t-elle?

Les choses ont changé. Nous devons désormais travailler dans l’urgence, tout en ayant une vision à long terme. La crise du Covid est violente et elle dure. Elle a marqué mes nouvelles collègues et mon nouveau collègue, qui ont dû apprendre en urgence. C’est aussi une opportunité d’avoir quatre nouvelles têtes. Il y a une vraie volonté de travailler ensemble. Aucun des objectifs fixés dans ce programme n’est propre à un seul département. Par exemple, la cohésion sociale passe par la culture et le sport. L’urgence climatique ne doit pas se traiter au détriment du social.