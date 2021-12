Économie circulaire à Genève – L’Upcyclerie, de la récup au design Caritas et Wondervision ouvrent une boutique spécialisée dans la revalorisation des matériaux de seconde main. Lorraine Fasler

De gauche à droite: Zora Oberhänsli (ZORAOBER), Lucie Guiragossian (Lundi Piscine), Valentine Maeder et Manon Portera (A propå ), Camille Kunz (Caritas Genève), Marie-France de Crécy (Wondervision). LUCIEN FORTUNATI

Jeudi soir, du monde se pressait pour inaugurer L’Upcyclerie, au numéro 63 de la rue des Bains. Le nom du magasin renvoie à la philosophie du lieu, «l’upcycling», qui consiste à transformer et réutiliser les déchets en nouveaux produits. Faire des rebuts une œuvre d’art.

À l’intérieur, cinq entités actives dans le design, la mode, l’architecture et la réinsertion se partagent les lieux. Leur point commun: tous travaillent à partir de matériaux récupérés.

On trouve en première ligne et à la genèse du projet Caritas Genève. L’association, qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion, a créé à l’été 2020 un atelier de couture à Plan-les-Ouates mêlant la valorisation de matériaux récupérés et la réinsertion professionnelle. L’équipe, accompagnée par Evelyne Hinkhao et Laure Saini, couturières professionnelles, produit des porte-cartes à 8 francs réalisés à l’aide de chutes de cuir, des hauts incrustés d’anciennes bâches publicitaires ou encore ce blouson à 200 francs cousu à partir de rideaux vintage aux motifs floraux.