Genève – L’Université se mobilise pour la santé mentale des étudiants En réponse au mal-être constaté pendant le Covid, la campagne de prévention #MyMindMyPriority a débuté début octobre et durera six mois. Alice Randegger

Le stress et l’isolement, les problèmes organisationnels et le rythme de vie décousu pèsent sur la santé mentale des étudiants. LUCIEN FORTUNATI

Comment et pourquoi faire de sa santé mentale une priorité? Telles étaient les questions posées lors d’une table ronde organisée à l’Université de Genève jeudi soir. Pour y répondre, l’Association des étudiantes et étudiants en psychologie (ADEPSY) a convié Arnaud Pictet, psychologue psychothérapeute et impliqué dans le pôle santé de l’UNIGE, Anne Edan, responsable de l’unité de crise pour adolescents des Hôpitaux universitaires de Genève, et Stephan Wenger, coprésident de la Fédération suisse des psychologues.