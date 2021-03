Genève – L’Université renonce aux examens en présentiel La session de printemps se déroulera «principalement en ligne, à domicile», voire dans les bâtiments universitaires pour ceux qui le souhaitent, annonce le rectorat. Théo Allegrezza

Vue aérienne du bâtiment d’Uni Bastions. Lucien FORTUNATI

Le retour à la normale sur les bancs de l’université, ce n’est pas non plus pour tout de suite. Dans un message envoyé lundi matin aux étudiants et à ses collaborateurs, l’Université de Genève (UNIGE) informe qu’elle renonce à organiser des examens en présentiel à l’issue de ce semestre. «La session de mai-juin 2021 se déroulera principalement en ligne, à domicile», voire dans les bâtiments universitaires pour ceux qui le souhaitent, écrit l’alma mater.

Il en va de même pour l’enseignement. La possibilité d’un retour partiel après Pâques, comme envisagé dans un message envoyé par le rectorat fin février, est également abandonnée. Le télétravail demeure obligatoire pour les collaborateurs de l’institution. «Je mesure la lassitude qui peut nous gagner face à ces conditions d’études et de travail à distance qui prévalent depuis maintenant plus d’un an», écrit le recteur Yves Flückiger.

Offrir une visibilité

Comme l’a raconté la «Tribune de Genève» la semaine dernière, la perspective d’un retour dans les amphithéâtres pour les évaluations n’a pas fait que des heureux. Certains étudiants qui n’ont connu que l’enseignement à distance angoissaient à cette idée. Selon un sondage réalisé à l’interne, 95,1% des étudiants sondés au sein du bachelor de Relations internationales se disaient ainsi favorables à des examens en ligne. Dans cette filière, plus de la moitié des inscrits n’habitent pas à Genève et sont rentrés chez eux après l’instauration de l’enseignement en ligne.

Dans son message, Yves Flückiger souligne qu’«en annonçant dès maintenant sa décision d’organiser la session de mai-juin en ligne, l’UNIGE veut offrir aux étudiantes et étudiants une visibilité suffisante sur ses modalités, et leur permettre de s’y préparer efficacement». Des dérogations sont possibles. L’accès aux places de travail mises à disposition dans les bâtiments universitaires ne sera pas soumis à condition, mais possible pour tous ceux qui le souhaiteraient en s’inscrivant auprès de sa faculté, précise l’université.

L’espoir réside dans un retour à la normale pour la rentrée de l’automne. «L’UNIGE reste convaincue que le retour à un enseignement présentiel est nécessaire et mettra tout en œuvre pour le permettre en fonction de l’évolution de la situation sanitaire», écrit le recteur Yves Flückiger.