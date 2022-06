Actions militantes trans à Genève – L’Université et le syndicat étudiant trouvent un accord L’UNIGE renonce à porter plainte. Avec la CUAE, elle «réaffirme les valeurs de l’institution». Léa Frischknecht

Le syndicat étudiant, la CUAE, et l’UNIGE ont décidé de choisir la voie du dialogue et de la désescalade. LAURENT GUIRAUD

Cette fois, c’est sûr: l’Université de Genève (UNIGE) renonce à déposer une plainte pénale contre les militants qui avaient interrompu une conférence dans une salle du bâtiment Uni Bastions le 17 mai. Dans un communiqué de presse commun, l’institution académique et la CUAE, le syndicat étudiant qui soutenait ces actions militantes, annoncent avoir privilégié «un dialogue ouvert», et ce, même si subsistent «des divergences d’interprétation sur la gravité des événements».

Ensemble, l’Université et la CUAE ont donc décidé de réaffirmer certaines valeurs et objectifs figurant dans la charte éthique et déontologique de l’institution, tout en annonçant un meilleur dialogue. «Cette déclaration commune est une première étape vers le rétablissement de conditions sereines et d’une confiance renforcée», stipule le communiqué. Ces valeurs, que les deux parties ont souhaité mettre en avant, sont le respect dû aux personnes, le refus de la violence et la liberté académique.

Développement suit.

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.