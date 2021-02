Haute école – L’Université de Lausanne a sa nouvelle équipe de direction Le Conseil de l’UNIL a validé jeudi une équipe «équilibrée», tant entre les genres qu’entre les disciplines. Les six vice-recteurs entreront en fonction le 1er août prochain.

Le nouveau recteur Frédéric Herman s’est constitué une équipe de six vice-recteurs, dont une moitié de femmes. Keystone/Jean-Christophe Bott

La nouvelle direction de l’UNIL entrera en fonction le 1er août prochain. Le recteur, Frédéric Herman, un Belge de 42 ans, s’est constitué une équipe de six vice-recteurs, dont une moitié de femmes.

Le Conseil de l’UNIL (Université de Lausanne) a validé jeudi une équipe «équilibrée», tant entre les genres qu’entre les sciences naturelles et les sciences sociales et humaines. Le nouveau recteur, Frédéric Herman, nommé fin 2020, est un spécialiste mondial de l’histoire des glaciers alpins. Il était jusqu’ici le doyen de la Faculté des géosciences et de l’environnement.

Nouvelle direction

La nouvelle direction sera notamment composée d’Estelle Doudet. Arrivée en 2018 à l’UNIL, cette professeure ordinaire en Lettres, spécialiste de littérature médiévale et d’histoire du théâtre, prendra en charge la gouvernance de la recherche.

La biologiste et professeure associée Liliane Michalik, la professeure de droit Anne-Christine Fornage et le professeur ordinaire à l’institut de psychologie Jérôme Rossier rejoindront le rectorat. Les vice-recteurs Giorgio Zanetti (enseignement) et Benoît Frund (durabilité) repartent pour un nouveau mandat. La nouvelle direction sera épaulée par le secrétaire général Marc de Perrot.

ATS