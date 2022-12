Sélection du futur recteur – L’Université de Genève au bord de la crise Devant une communauté académique un peu déconcertée, l’Assemblée de l’Université justifie le processus de désignation du prochain responsable de l’institution. Marc Bretton

Le difficile choix du successeur d’Yves Flückiger soulève des questions sur le mode de recrutement du recteur de l’Université de Genève. DR

La sélection du futur recteur de l’Université de Genève tourne à la crise. Alors que le mandat d’Yves Flückiger arrive à son terme, l’Assemblée de l’Université* doit sélectionner son successeur – in fine nommé par le Conseil d’État – pour une entrée en fonction le 15 juillet 2023. Après la mise à l’écart le candidat interne Jérôme Lacour et le doute suscité par les candidatures externes, y parviendra-t-elle? Ce n’est pas certain (lire «Le processus participatif à l’épreuve du feu»).