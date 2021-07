Agriculture – L’Union maraîchère lance un label zéro pesticide Après les votations fédérales, les agriculteurs veulent montrer qu’ils font des efforts pour adopter des méthodes plus douces pour l’environnement. Antoine Grosjean

Perly, le 29 juin 2021 – Xavier Patry, directeur de l’Union maraîchère de Genève, et Jérémy Blondin, maraîcher à Perly, présentent le nouveau label «Cultivé sans pesticides de synthèse». LUCIEN FORTUNATI

L’Union maraîchère de Genève (UMG) a entendu le message. Même si les deux initiatives fédérales antipesticides ont été rejetées, une part importante de la population les a soutenues (environ 40% à l’échelon national et presque 50% à Genève). Du coup, moins de trois semaines après les votations du 13 juin, la coopérative lance un label «zéro pesticide». En fait, son nom exact est «Cultivé sans pesticides de synthèse», car il permet quand même l’usage des produits phytosanitaires autorisés en Suisse dans l’agriculture biologique.

Pour autant, les aliments frappés de cette nouvelle estampille ne peuvent pas briguer le label bio, qui est plus exigeant. «Il s’agit d’une troisième voie entre l’agriculture conventionnelle et le bio», précise le maraîcher Jérémy Blondin. Patron du Domaine des Mattines, à Perly, il l’est l’un des deux premiers producteurs genevois de tomates à avoir pour l’instant obtenu le nouveau label. «Nos tomates sont cultivées sous serre, en hors-sol, explique-t-il. Cela évite les risques de contaminations provenant du sol, mais ce n’est pas compatible avec le label bio. Le système d’arrosage au goutte-à-goutte, qui permet d’optimiser et de recycler l’eau et les intrants, ne peut pas fonctionner avec les engrais organiques, comme du lisier, qui sont exigés dans le bio. Il y a aussi une différence sur les périodes où on chauffe les serres.»