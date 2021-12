Encre bleue – L’union fait la force Opinion Julie

Exem et sa fameuse pieuvre. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Ce proverbe a beau être la devise de pas mal de pays, proches ou lointains, je me permets de le piquer pour résumer ce billet.

L’union fait la force, donc. Car à plusieurs, on est non seulement plus intelligents, du moins faut-il l’espérer, mais aussi plus efficaces pour venir en aide à celles et ceux qui en ont besoin.

Ainsi, la vente aux enchères organisée au profit de la Thune du Cœur s’est terminée dimanche soir, après prolongations.

Les amateurs se sont bousculés au portillon pour tenter d’emporter le lot phare de cette vente: la fameuse pieuvre d’Exem! Le dessinateur genevois a recréé à l’identique et mis en couleurs pour la première fois sa mythique affiche contre la destruction des Bains des Pâquis. Le dessin s’est finalement arraché à 7300 francs!

Un immense merci à Exem d’avoir accepté de donner de son temps et de son talent pour réaliser ce dessin extraordinaire vendu au profit des plus démunis d’ici. Et un autre tout grand merci à la personne qui a remporté l’enchère et qui est repartie avec la pieuvre rouge sous le bras, non sans avoir truffé de thunes notre Jules.

Comme quoi l’union, supposée contre nature, entre une pieuvre et un cochon, ça a du bon!

Malgré le froid qui sévit, les chantiers qui pullulent aux alentours et les mauvaises nouvelles qui s’accumulent, notre cochon tient bon à la réception de notre journal.

Il reçoit toujours des visites et de gentilles attentions, sous forme de gratouilles sur le groin et d’enveloppes qui lui font prendre de l’embonpoint. Comme celle du Club Rive gauche de bridge et backgammon, dont les membres ont fait la collecte pour lui. Des joueurs décidément sympas!

Le sont aussi ces anonymes qui remplissent de pièces des enveloppes ou les glissent dans le bidon rose. L’union de tous ces dons, c’est sûr, fera merveille!

Comment participer à la Thune du Cœur Afficher plus Pour participer, vous n’avez que l’embarras du choix. L’important, comme les sportifs le disent, c’est de participer. Pour faciliter les dons et s’adapter aux usages en cours, la «Tribune de Genève» a multiplié les options de paiement, notamment numériques. En voici la liste et la marche à suivre. - Par téléphone, envoyez «THUNE» au 339. Un SMS équivaut à un don de 5 francs, frais d’opérateurs compris. - Par virement bancaire aux coordonnées suivantes: Julie - La Thune du Cœur UBS SA, numéro 0240-504482.01K, IBAN CH080024024050448201K, BIC UBSWCHZH80A. - Par virement bancaire en scannant avec votre téléphone et depuis l’application de votre banque le QRiban ci-dessous. - Les dons en espèces sont toujours les bienvenus pour contribuer à la Thune. Il suffit de venir les déposer à la réception de notre rédaction, au 11, rue des Rois, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h.

