Lutte contre la déforestation – L’Union européenne veut verdir ses importations Un projet proposant d’interdire l’importation de certains produits tels que le soja, le boeuf ou l’huile de palme a été salué mercredi par les ONG environnementales.

Les importations de l’UE sont à l’origine d’environ 16% de la déforestation associée au commerce international, selon le WWF. KEYSTONE/EPA/BAGUS INDAHONO

Bruxelles a proposé mercredi d’interdire dans l’UE l’importation de certains produits, comme le soja, le boeuf ou l’huile de palme, lorsqu’ils contribuent à la déforestation. Un projet salué par les ONG environnementales, qui le jugent cependant encore insuffisant.

Les nouvelles règles s’appliqueraient également au bois, au cacao et au café, ainsi qu’à certains produits dérivés (cuir, ameublement…), selon le projet législatif dévoilé par la Commission européenne, qui sera débattu l’an prochain par les États membres et eurodéputés.

Selon le WWF, les importations de l’UE sont à l’origine d’environ 16% de la déforestation associée au commerce international.

Réglementation «sans précédent»

Cette nouvelle réglementation «sans précédent» cible «non seulement la déforestation illégale, mais également le déboisement visant à étendre des terres agricoles», a déclaré le commissaire à l’Environnement, Virginijus Sinkevicius.

«Elle apportera des résultats concrets cruciaux pour contrer à la fois la perte de biodiversité et le réchauffement climatique», puisque la déforestation représente 11% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, a-t-il estimé. Selon Bruxelles, le projet entraînerait une réduction d’au moins 31,9 millions de tonnes d’émissions chaque année.

La Commission prévoit de classer les régions du monde selon le risque de déforestation: la vérification exigée des entreprises serait simplifiée pour les zones à faible risque, mais drastiquement renforcée pour celles qui souffrent d’une déforestation intensive.

Les déclarations des importateurs intégreraient une base de données à laquelle auraient accès les États membres pour vérifier le respect des règles, avec pour les contrevenants des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux.

Cette proposition intervient alors que plusieurs États membres, France en tête, s’opposent à la ratification de l’accord commercial entre l’UE et le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay), le jugeant incompatible avec l’agenda climatique européen notamment en raison de la déforestation massive en Amazonie.

Toujours des lacunes

L’organisation de protection de l’environnement WWF a salué «un bon départ» et Greenpeace «une lueur d’espoir inédite», tout en déplorant des «lacunes flagrantes».

Ainsi, les règles ne s’appliqueraient pas à certains produits (maïs, caoutchouc, porc et volailles), et ne concernent pas d’autres écosystèmes que les forêts (zones humides, tourbières, savanes… également dégradées au profit d’une agriculture intensive).

En 2018, selon WWF, un quart des importations européennes de soja provenaient de la savane du Cerrado (Brésil/Paraguay/Bolivie), l’une des régions sud-américaines les plus menacées. Et la culture du caoutchouc entraîne des destructions massives de forêts tropicales au Cameroun, rappelle Greenpeace.

«Nous avons ciblé scientifiquement les produits pour lesquels les Européens contribuent le plus à la déforestation, où l’on peut intervenir le plus efficacement», a fait valoir Virginijus Sinkevicius. Et «l’UE compte nombre de programmes visant à préserver zones humides et tourbières, c’est le sujet de la COP15 (sur la biodiversité)» lancée en octobre, a-t-il ajouté.

Danger

Autre inquiétude des ONG: la possibilité d’une exemption «de facto» pour les entreprises important leurs produits de régions jugées à «faible risque» par Bruxelles – avec le danger de voir des matières premières issues de la déforestation dans d’autres pays transiter par ces régions, observe-t-on à WWF.

Enfin, le projet ne mentionne pas la protection des droits des peuples autochtones, dont l’habitat est menacé par la déforestation, regrette Global Witness. L’ONG dénonce aussi l’absence de règles encadrant les financements européens de projets agro-industriels à l’étranger.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.