Droits de douane – L’Union Européenne et les Etats-Unis ont conclu un accord douanier sur l’acier Samedi, Bruxelles et Washington ont conclu un accord pour supprimer les droits de douanes sur les exportations d’acier et d’aluminium.

Suite à cet accord, les mesures prises en réponse par l’UE, prévues au 1er décembre sur des produits comme les motos Harley Davidson ou le bourbon du Kentucky, ne seront pas appliquées. KEYSTONE

Les Etats-Unis et l’Union européenne ont conclu un accord samedi pour supprimer des droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium. Ce conflit empoisonnait les relations commerciales entre Washington et Bruxelles depuis l’imposition de ces taxes par l’administration Trump.

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a annoncé cet accord «historique» qui va permettre à «des quantités limitées d’importations européennes d’acier et d’aluminium d’entrer aux États-Unis en franchise de droits».

Les mesures prises en réponse par l’UE, prévues au 1er décembre sur des produits comme les motos Harley Davidson ou le bourbon du Kentucky, ne seront pas appliquées, s’est réjouie la ministre américaine dans une conférence téléphonique depuis Rome, où se tient une réunion du G20.

ATS

