Lettre du jour – L’union devrait faire la force Yves Herren

Distribution de biens de première nécessité par la Caravane de la Solidarité, au centre sportif des Vernets, en avril 2020. Laurent Guiraud

Genève, 16 novembre

Cette crise gigantesque et son ambiance mortifère semble malheureusement plus diviser que solidariser.

Je me suis lourdement trompé en imaginant depuis le début une possibilité de voir naître un puissant élan de solidarité transversal.

Les avis et les fronts politiques se crispent sur leurs dogmes et leurs fondamentaux habituels.

Cela semble tout à la fois assez logique et en même temps complètement irrationnel sous l’angle de vouloir prendre soin d’une société dans son ensemble dans une période où l’union devrait faire la force face à un ennemi commun et unique: une pandémie mondiale. Ça devient plus que jamais chacun pour soi et sa corporation, une sorte de notion de survie pour soi et les siens quitte à laisser les derniers de cordée tomber dans le vide.

Oui, des gens font la queue aux Vernets, mais c’est moi d’abord, l’empathie manque, elle manque beaucoup.

L’empathie manque beaucoup pour énormément d’énergie dépensée pour trouver ou désigner des coupables, tout le temps, partout comme pour se rassurer, car quand l’incertitude règne inexorablement, se trouver des coupables rassurerait nos propres peurs… un peu comme une explication.

Finalement assez peu de développements communs de la notion de l’union qui ferait la force.

Cet exercice compliqué de funambule sur le fil d’un rasoir très coupant a déjà beaucoup blessé, et blessera encore sans doute beaucoup. Se ressaisir tous ensemble, avec et non pas contre, devient l’urgence absolue.