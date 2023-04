Souffrance au travail – L’UNIL enquête sur des dérives dans un laboratoire Un ancien doctorant en Faculté de biologie et de médecine explique avoir subi humiliations, pressions et surcharge de travail. Le cas ne serait pas isolé. Mathias Délétroz

L’Université de Lausanne, sous l’impulsion de sa nouvelle direction, a renforcé ce printemps son dispositif de lutte contre le harcèlement et les discriminations, Aide | UNIL. Patrick Martin

«J’ai longtemps réfléchi, mais je me sens toujours dégoûté par ce que j’ai vécu à l’Université de Lausanne, même si je l’ai déjà quittée. Je ne dors pas bien tous les jours, j’ai perdu ma confiance et mon intérêt pour la science, je doute de moi-même depuis lors.» Ces mots ouvrent le long e-mail d’un ancien doctorant, cri d’alerte diffusé à plus de 30 adresses et listes mails de l’UNIL, dont la direction, le 23 février dernier.