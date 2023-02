Dérèglement du climat – L’UNIL crée un centre d’expertise sur les extrêmes climatiques L’Université veut se positionner comme un leader mondial en la matière. Les chercheurs évalueront les risques pour permettre à la société de mieux les anticiper. Virginie Lenk

Éboulement dans le val Calanca, au Tessin, le 4 décembre 2022. (KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY

Les inondations historiques en décembre en Californie. Les terribles feux de forêts l’été passé en Gironde. Les éboulements et les crues en Europe. Le lot de catastrophes que nous avons subi en 2022 va, avec le dérèglement climatique, augmenter ces prochaines années et son impact sur nos sociétés et nos économies se chiffrera en milliards de francs.