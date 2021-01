Surveillance des tests à distance – L’UNIGE renonce à enregistrer les examens Les évaluations seront tout de même filmées en direct. L’enregistrement des images et du son est maintenu sur le logiciel TestWe. Sophie Simon

Photo d’illustration. keystone

Les vœux de l’Assemblée de l’Université de Genève n’ont été que partiellement exaucés pour 2021. Comme le relate «Le Courrier», le recteur, Yves Flückiger a répondu le 21 décembre aux préoccupations de la communauté universitaire concernant le contrôle de la session d’examens de janvier-février, «en supprimant la possibilité de l’enregistrement par Zoom». Seule la captation d’images et de son en direct sera maintenue sur ce logiciel.

Dans un message envoyé à l’interne que nous avons pu consulter, il annonce dans un deuxième temps la tenue d’un processus consultatif: «À moyen terme, une réflexion approfondie est en effet nécessaire, menée avec l’entier de la communauté de l’UNIGE, écrit-il. Les développements technologiques bouleversent les manières d’enseigner et d’apprendre, ouvrent de nouveaux champs d’activités académiques et offrent de puissants outils pour produire et partager les savoirs. La crise que nous traversons aura ainsi accéléré les réflexions sur des formes alternatives d’évaluation, appelées à se développer encore. Mais ces opportunités ne pourront être pleinement saisies que sur la base d’un projet partagé, prenant en compte les attentes et préoccupations des différents corps de l’université.»