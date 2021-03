Vie universitaire – L’UNIGE prend soin du bien-être de ses étudiants Du 29 mars au 1er avril, une trentaine d’activités en ligne seront proposées pour que les jeunes puissent faire le plein d’énergie. Léa Frischknecht

Les étudiants de l’UNIGE, des HES-SO et de l’IHEID pourront profiter d’une vingtaine d’ateliers gratuits répartis sur une semaine. LUCIEN FORTUNATI

C’est une première à l’Université de Genève (UNIGE): inquiète au sujet de la forme physique et morale de ses étudiants, l’institution organise une «semaine bien-être». Un vaste programme qui comprend du sport, des cours de cuisine, de la sophrologie ainsi que des ateliers autour de l’organisation personnelle ou la gestion des émotions. Et pour retrouver un côté plus festif, des associations étudiantes organisent un «quiz healthy» et une soirée jeux de société. «Nous avons fait en sorte qu’il y en ait pour tous les goûts, explique Jasmine Champenois, directrice de la division de la formation et des étudiants. Un concours de photos sur toute la semaine sera également organisé, avec possibilité d’être exposé en Ville de Genève.»