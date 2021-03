Après les études – L’UNIGE aide les étudiants à entrer dans le monde du travail Face à la crise, le Centre de carrière de l’UNIGE organise de nouveaux ateliers pour aider les étudiants en fin de cursus. Léa Frischknecht

Le Centre de carrière de l’Université de Genève, situé à la rue De-Candolle, propose des pistes de solutions pour les étudiants en fin de cursus. KEYSTONE

«J’ai l’impression que tout est complètement bouché, soupire une étudiante en histoire de l’art. Parmi les maigres offres d’emploi, ce sont toujours les mêmes qui tournent.» Recevoir son diplôme universitaire, une grande étape qui tourne à l’angoisse pour les étudiants. Alors que la pandémie ralentit tout, et surtout l’économie, les craintes des futurs Alumni sont nombreuses.

À l’Université de Genève, le Centre de carrière aide les étudiants à préparer leur entrée sur le marché du travail. Et face à la crise, le bureau diversifie son offre avec de nouveaux ateliers. On y apprend notamment à développer ses «compétences transversales» ou à garder la motivation dans sa recherche d’emploi. Dimitri Ruiz, chef de projet d’insertion professionnelle, et Jasmine Champenois, directrice de la division de la formation et des étudiants, livrent quelques conseils à l’attention des futurs diplômés.

Se fixer des objectifs

Pour Dimitri Ruiz, se créer un plan d’action de recherche d’emploi, avec des échéances et des objectifs réalistes, à célébrer une fois atteints, est une bonne manière d’avancer sans se démotiver. «On peut imaginer, par exemple, se donner dix jours pour faire relire son CV ou peaufiner son profil LinkedIn.» Des ateliers sont fréquemment organisés par le Centre de carrière pour aider les étudiants à acquérir les bons outils, bien cibler leurs postulations et préparer un entretien d’embauche à distance. «Et pourquoi ne pas en profiter pour développer de nouvelles compétences techniques, de langues ou d’informatique?» propose Dimitri Ruiz.

«Réseauter»

Posséder des contacts pour trouver du travail est essentiel. Mais comment se construire un réseau dans un monde professionnel qui ne se rencontre plus? «Nous essayons de remédier à ces difficultés, en organisant des événements virtuels, durant lesquels les étudiants rencontrent des mentors issus du domaine qui les intéresse.» Les universitaires sont également encouragés à mobiliser au maximum leur entourage afin d’être mis en contact avec des professionnels. Et si on ne dispose vraiment d’aucun contact dans le milieu? «Chacun dispose d’un réseau de base qui, sans le savoir, a des liens indirects avec un domaine que l’on recherche, analyse Jasmine Champenois. Les étudiants peuvent, par exemple, s’adresser au corps professoral, souvent constitué de membres de la profession.»

Rester positif

Face à une période difficile pour le moral, il est préférable de ne pas s’installer dans une dynamique négative. «Il faut continuer les activités qui nous font du bien et qui nous ressourcent, faire de l’exercice physique, par exemple.» À l’Université de Genève, le Département des sports propose divers cours en ligne ou en extérieur. Du côté du bureau Santé et Social, des consultations psychologiques et des coachs sont également à disposition des étudiants. «Il est aussi important de privilégier le contact avec des personnes positives et bienveillantes pour maintenir une bonne dynamique», souligne encore Dimitri Ruiz.

Positive, Jasmine Champenois l’est. Elle souligne que la situation n’est pas si alarmante pour les futurs diplômés. «La crise touche principalement la culture et l’hôtellerie-restauration. Or, ce sont des secteurs vers lesquels les étudiants de l’Université de Genève se dirigent peu.» La directrice relève d’ailleurs que les secteurs de la santé ou de la communication digitale connaissent un vrai boom, avec de véritables perspectives de carrière.