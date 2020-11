Réseaux et toile – L’uniformisation galopante des réseaux sociaux Snapchat vient de lancer une nouvelle fonctionnalité de vidéos courtes à la manière de TikTok. Dernier exemple en date de la tendance des grandes plateformes à se copier. Frédéric Thomasset

KEYSTONE

Dans le monde des réseaux sociaux, la concurrence fait rage. Et au petit jeu de la popularité et des flux générés, le nouveau venu TikTok a marqué de son empreinte l’année 2020. L’application chinoise a déjà été téléchargée plus de deux milliards de fois depuis sa création.

Alors forcément, du côté des «historiques», on observe, on analyse et on s’adapte. Pas plus tard que cette semaine, l’américain Snapchat - le réseau social du contenu éphémère - annonçait le lancement d’une nouvelle fonctionnalité proposant aux utilisateurs un format court de vidéos musicales et humoristiques. Soit une copie quasi conforme du modèle TikTok. Cette annonce succédait à la création en août par Instagram de son format Reels, qui reprenait lui aussi les canons de l’application chinoise.

«C’est en proposant des interfaces innovantes que les grandes plateformes se sont fait un nom et un public»

Si on ajoute à ça un format «story» - succession de photos et autres contenus éphémères - qui tend à se généraliser sur toutes les plateformes, force est de constater que les réseaux sociaux offrent des interfaces toujours plus similaires. Une uniformisation galopante qui pose la question de «l’expérience utilisateur» et qui pourrait à terme se montrer contre-productive.

Car c’est en proposant des interfaces singulières et innovantes que les grandes plateformes se sont fait un nom et un public. Twitter est devenu le rendez-vous de l’information avec ses capsules courtes laissant moins de place au divertissement. Instagram celui des campagnes marketing avec ses influenceurs capables de mettre leur vie en scène et en images. LinkedIn celui du réseautage avec son approche «CV en ligne» Vouloir faire comme les autres, c’est prendre le risque de se renier et de ne plus pouvoir capitaliser sur son identité.