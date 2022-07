Canton du Valais – L’un des deux loups abattus n’était pas de la meute Le mâle âgé de six ans prélevé le 17 mars 2022 n’était pas issu de la meute du Val d’Hérens (VS), contrairement à la jeune louve de deux ans.

Un des deux loups prélevés en mars à Evolène (VS) n’appartenait pas à la meute du val d'Hérens, selon l’analyse génétique. (Photo d’illustration) KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

L’un des jeunes loups prélevés en mars dans le cadre de la régulation de la meute du Val d’Hérens (VS) n’était pas apparenté à la meute du lieu. La seconde, une jeune louve portante, l’était en revanche.

Malgré toutes les précautions prises lors du tir par les gardes-faune professionnels (observations préalables, tir du plus petit individu du groupe), le mâle ne rentre pas dans la catégorie des individus autorisés à être tirés, note le SCPF. Ce constat démontre la difficulté de réalisation des tirs de régulation selon les bases légales actuellement en vigueur, estiment les autorités cantonales.

Toujours selon les analyses, la jeune louve abattue le 5 mars 2022 appartenait bel et bien à la meute du Val d’Hérens et était née en 2021. L’autopsie réalisée par le centre de médecine des poissons et des animaux sauvages (FIWI) de l’Université de Berne a également mis en évidence que cette femelle était portante.

La régulation de la meute du Val d’Hérens avait été ordonnée le 30 août 2021 après l’accord de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) qui avait confirmé la présence d’une meute composée de cinq louveteaux sur la base du monitoring cantonal. Les gardes-faune du SCPF avaient jusqu’au 31 mars 2022 pour prélever deux jeunes loups. Dans le Val d’Hérens, onze moutons avaient été tués en situation protégée.

Conformément à la loi, le nombre d’individus pouvant être abattus ne doit pas dépasser la moitié des jeunes animaux de la meute, rappelle le SCPF.

