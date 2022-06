Tennis – Lulu Sun fait un premier pas vers le tableau principal de Wimbledon La Genevoise Lulu Sun et la Neuchâteloise Conny Perrin se sont qualifiées mardi pour le deuxième tour des qualifications du tournoi du Grand Chelem de Wimbledon. Quatre Suissesses en lice ont été éliminées. Cyrill Pasche

La Genevoise Lulu Sun et la Neuchâteloise Conny Perrin sont à deux victoires du tableau principal de Wimbledon. AFP

La Genevoise Lulu Sun (WTA 266) s’est imposée contre l’Italienne Federica di Sarra 7-5 6-2 au premier tour des qualifications pour le tournoi de Grand Chelem de Wimbledon. La Genevoise de 21 ans affrontera la Britannique Sarah Beth Grey (WTA 296) au deuxième tour.

Une deuxième Suissesse a remporté son premier match des qualifications sur le gazon de Wimbledon: Conny Perrin (WTA 293) a battu l’Australienne Kayla McPhee 6-3 6-3 au premier tour des qualifications pour le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon.

La Neuchâteloise de 31 ans sera opposée à la joueuse d’Andorre Victoria Jimenez Kasintseva (WTA 163) au deuxième tour.

Quatre Suissesses sorties

Les quatre autres Suissesses en lice ont par contre été éliminées. Joanne Züger (WTA 182), Simona Waltert (WTA 190), Stefanie Vögele (WTA 197) et Susan Bandecchi (WTA 236) n’ont pas passé l’obstacle du premier tour.

Perrin et Sun ont désormais besoin de deux victoires de plus pour se hisser dans le tableau principal du tournoi de Wimbledon, où figurent déjà quatre Suissesses directement qualifiées: Belinda Bencic (WTA 17), Jil Teichmann (WTA 23), Viktorija Golubic (WTA 51) et Ylena In-Albon (WTA 110).

Cette dernière se retrouve d’ailleurs dans le tableau principal d’un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. La Valaisanne de 23 ans était encore 451e du classement WTA il y a un an. Une progression remarquable.

Chez les hommes, Henri Laaksonen (ATP 95) et Stan Wawrinka (ATP 265), lequel bénéficie d’une Wild Card, seront dans le tableau principal à Wimbledon. Quant à Marc-Andrea Hüsler (ATP 104), Dominic Stricker (ATP 188) et Alexander Ritschard (ATP 192), tous trois ont déjà remporté leur match au premier tour de qualification. Il ne leur manque plus que deux victoires pour accéder à leur tour au tableau principal du prestigieux tournoi londonien.



