Présidentielle – Lula regagne du terrain face à Jair Bolsonaro dans les sondages Le président Jair Bolsonaro est de nouveau distancé par Lula dans les intentions de vote pour le second tour de la présidentielle brésilienne, dimanche.

Jair Bolsonaro a affirmé récemment qu’il n’accepterait le résultat «que s’il ne se passe rien d’anormal». AFP

Lula est à nouveau crédité d’une avance de six points sur Jair Bolsonaro dans les intentions de vote pour le second tour de la présidentielle brésilienne dimanche, avec 53% contre 47% des votes exprimés, selon un sondage publié jeudi par l’institut Datafolha.

La semaine dernière, l’écart s’était légèrement resserré, avec seulement quatre points (52%-48%) d’avance pour l’ex-président de gauche sur le chef de l’État sortant d’extrême droite, dans une enquête d’opinion du même institut. Les deux candidats ont obtenu jeudi le même score que lors des deux premières enquêtes publiées dans l’entre deux tours, les 7 et 14 octobre.

Jair Bolsonaro a affirmé récemment qu’il n’accepterait le résultat «que s’il ne se passe rien d’anormal», après avoir mis en doute à plusieurs reprises la fiabilité du système d’urnes électroniques, sans jamais présenter de preuves.

Dernier débat vendredi

Dans le sondage publié jeudi, Lula montre une nouvelle fois qu’il est le candidat favori des femmes (52%), des plus pauvres (61%) et des catholiques (55%). Jair Bolsonaro, pour sa part, a obtenu de meilleurs scores chez les sondés de confession évangélique (62%) et les plus riches (59%).

Datafolha a interrogé 4580 personnes vivant dans 252 villes, entre mardi et jeudi. La marge d’erreur est de plus ou moins deux points de pourcentage. Il reste deux jours de campagne aux candidats pour tenter de convaincre les derniers indécis. Le dernier débat de vendredi soir sur TV Globo, la chaîne la plus regardée du pays, pourrait se révéler décisif.

La campagne a été particulièrement ordurière, avec des coups bas de part et d’autre, des accusations de cannibalisme, de pédophilie ou de satanisme, et des réseaux sociaux truffés de désinformation. Au premier tour, le 2 octobre, Lula est arrivé en tête avec 48% des voix, contre 43% pour Jair Bolsonaro, mais le score du président d’extrême droite s’est révélé bien plus élevé que ce que lui prédisaient les enquêtes d’opinion. La crédibilité des instituts de sondage avait été fortement entamée.

