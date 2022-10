Brésil – Lula dit être «sûr» de gagner la présidentielle brésilienne Favori du second tour de l’élection présidentielle au Brésil, Lula n’est pas inquiet de voir Jair Bolsonaro se rapprocher dans les sondages.

Luiz Inacio Lula da Silva, favori du second tour de la présidentielle au Brésil, a concédé jeudi que la progression du président sortant Jair Bolsonaro dans le dernier sondage est un avertissement, mais dit être «sûr» de gagner le 30 octobre.

«Le sondage ne sert qu’à nous alerter», a déclaré l’ancien président de gauche (2003-2010) lors d’une conférence de presse à Rio, au lendemain de la parution du sondage de l’Institut Datafolha qui l’a placé en tête des intentions de vote (49%, stable), contre 45% pour Jair Bolsonaro qui gagne un point dans la marge d’erreur (+/- 2 points).

Mais «je suis sûr que nous allons gagner les élections», a-t-il dit. «Il me semble impossible qu’il (Bolsonaro) efface la différence en une semaine, même avec les choses folles qu’il fait et les mensonges qu’il raconte».

Écart réduit

Bien avant le début de la campagne officielle, Lula a toujours été donné gagnant: en mai, il comptait même 21 points d’avance selon Datafolha. Mais le candidat d’extrême droite a réduit son retard à 5 points au premier tour le 2 octobre, en obtenant 43% des suffrages, un écart bien moindre que celui envisagé par les sondeurs.

À 10 jours du vote, il s’agit pour les finalistes de tenter de convaincre les électeurs indécis (1%) et ceux qui disent qu’ils voteront blanc ou nul (4%). «On se bat pour ce vote dit d’abstention, de ceux qui ne sont pas allés voter (…) parce que l’élection est très serrée, le nombre de personnes que nous devons convaincre est de plus en plus réduit», a expliqué Lula.

