J-1 avant la demie de Coupe – Lugano est une bête noire à dompter pour Servette Depuis leur retour en Super League, les Grenat n’ont gagné qu’un seul de leurs quinze duels avec les Tessinois. La demi-finale de Coupe de Suisse de mercredi peut-elle échapper à la fatalité? Valentin Schnorhk

Alain Geiger embrasse la pelouse du Cornaredo. Le geste est rare et date du 25 avril 2021, lors de la seule victoire de Servette contre Lugano en quinze rencontres. KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLEY

Aussi bien entretenu soit-il ces dernières semaines, le gazon du Stade de Genève n’a jamais eu droit à pareil honneur: Alain Geiger qui se prosterne, laissant s’y poser un doux baiser. L’entraîneur servettien ne l’a fait qu’une fois. C’était le 25 avril 2021, sur la pelouse du Cornaredo. Un jour unique, depuis que Servette est remonté en Super League en 2019: le seul moment où les Grenat ont battu Lugano. Quatorze autres matches se sont disputés durant la même période. Et jamais Servette n’en est sorti vainqueur, avec six défaites et huit nuls.