Hockey sur glace – Lugano avait demandé une suspension de 16 matches contre Riat L’attaquant de Ge/Servette avait été expulsé, vendredi dernier, après une charge contre la bande à l’encontre d’Elia Riva. Jérôme Reynard

Damien Riat a finalement écopé de sept matches de suspension. keystone-sda.ch

On le sait depuis lundi: Damien Riat a écopé d’une suspension de sept matches et d’une amende de 6000 francs pour sa charge contre la bande à l’encontre d’Elia Riva, vendredi dernier aux Vernets, dans la première minute du duel opposant Ge/Servette à Lugano. Le PSO (Player Safety Officer) avait recommandé une sanction de catégorie 3 (5 matches ou plus) et le juge unique a tranché à sept.

Une lourde punition, donc. Mais pas autant que ce que réclamait le HC Lugano, qui a perdu son défenseur sur commotion dans l’action. Selon certaines indiscrétions, les Tessinois avaient en effet demandé une suspension de 16 matches pour l’attaquant de Ge/Servette. Information que le club nous a confirmé ce mercredi.

«Compte-tenu de la gravité du comportement de Riat sur la glace, une suspension de 16 matches a été demandée, soit 50% des rencontres restant à disputer dans la saison régulière, nous a expliqué Luca Righetti, directeur de la communication du HC Lugano. La demande n'a pas été acceptée, mais le juge unique a tout de même suspendu Riat pour sept matches; l’une des plus lourdes sanctions pour charge contre la bande dans l'histoire du hockey suisse.»