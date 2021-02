Hockey sur glace – Lugano a pris une éclatante revanche Au lendemain d’un beau succès, Ge/Servette s’est ramassé une gifle à Lugano (7-2). L’excursion est tout de même réussie. Grégory Beaud

Les Luganais ont eu bien trop d’espace devant les gardiens genevois (ici Descloux). KEYSTONE

«Au final, on repart tout de même d’ici avec trois points en deux matches, c’est ce que je retiens.» Pat Emond n’est pas déçu de cette déculottée reçue au Tessin. Tout juste aurait-il préféré un autre enchaînement. «Si tu gagnes le deuxième match, le retour est moins long», a-t-il souri. Et le technicien des Vernets a raison de ne pas se départir de son calme malgré l’ampleur du score.

Car techniquement, Genève et Lugano se sont affrontés deux fois en vingt-quatre heures. Mais dans les faits, les équipes ont joué deux moitiés de match. Et encore. Jeudi, Ge/Servette avait plié l’affaire à la 30e lors du 1-5 de Tyler Moy lors d’un large succès 2-6. Les trente minutes suivantes n’ont été que remplissage. Pour la revanche de vendredi, le suspense a été encore plus bref. La faute, cette fois-ci, aux joueurs locaux. Après 21’57’’, les filets genevois avaient déjà tremblé à cinq reprises. Il était 20 h 41 et les hommes de Pat Emond n’avaient, à cet instant, qu’une envie: grimper dans le car aussi vite que possible et oublier cette soirée cauchemardesque.