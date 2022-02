Football – Lugano a fait un pacte, Servette est averti Sous l’impulsion de Reto Ziegler, une réunion des cadres de l’équipe a eu lieu au Tessin. Pour réveiller les troupes, avant le match de ce samedi soir (20h30). Daniel Visentini

Reto Ziegler a secoué le cocotier pour réveiller Lugano. Sur le terrain, il voudra montrer l’exemple en muselant Stevanovic. Si possible. ERIC LAFARGUE

On ne sait pas encore si le pacte des braves sera celui des héros. Ça, c’est le terrain qui le dira. Mais à Lugano, cette semaine, on s’est regardé droit dans les yeux, entre leaders, avant de recevoir Servette. Une victoire pour quatre défaites sur les cinq derniers matches: c’était nécessaire.

«J’ai organisé une réunion jeudi, explique Reto Ziegler. Nous nous sommes réunis entre les leaders du groupe, les cadres. On s’est dit des choses. On s’est demandé pourquoi cela ne fonctionnait pas comme lors de la première phase de la saison. La Coupe, c’est bien, c’est un objectif. Mais le championnat… On s’est posé toutes les questions, personne ne s’épargnant. Je sais que nous prenons trop de buts ces derniers temps, j’en prends ma part.»

Les Grenat ont des qualités techniques au milieu, ils font souvent les bons choix dans les derniers mètres, même s’il y a de la peine la conclusion, comme nous Reto Ziegler

Au sortir de cette réunion, un message a été passé au reste de l’équipe. Lequel? «Un message de solidarité, dit Ziegler. Un retour aux valeurs du FC Lugano. Courir pour le copain, l’abnégation, le sens de l’effort collectif.» Le résultat ne s’est pas fait attendre, selon le défenseur luganais. «À l’entraînement de vendredi, nous avons montré l’exemple et tout le monde a suivi, avec une forte implication, lance Ziegler. C’est bien. Il ne fallait pas tout remettre en question, juste rappeler certaines choses pour le bien du groupe.»

Servette est donc averti: c’est un Lugano qui se veut plus solidaire, remobilisé, qu’il faudra affronter ce samedi soir au Cornaredo. «Nous ferons attention aux Grenat, assure Ziegler. Même s’ils n’ont pas la même intensité que Saint-Gall dans le pressing, ils ont des qualités techniques au milieu, ils font souvent les bons choix dans les derniers mètres, même s’il y a de la peine la conclusion, comme nous.»

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.