L’aviation victime du Covid-19 – Lufthansa pourrait supprimer 20’000 emplois de plus La compagnie a déjà annoncé une suppression du même ordre de grandeur en juin. Insuffisant, jugent certains. Virginie Lenk

Lufthansa a été sauvé de la faillite par l’État allemand avec une aide de 9 milliards d'euros, mais ses avions restent pour bon nombre cloués au sol. AFP

Alors que la société mère de Swiss a annoncé en juin qu’elle supprimerait 22’000 emplois, de nouvelles mesures de réduction des coûts seraient en préparation, selon la «NZZ am Sonntag». La pandémie a en effet frappé l’industrie de l’aviation bien plus durement que prévu. Les compagnies aériennes du groupe Lufthansa doivent donc mettre en œuvre de nouvelles réductions de coûts dès que possible.