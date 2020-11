Crise du Covid – Lueur d’espoir sur la situation sanitaire à Genève La médecin cantonale et le directeur de la santé ont indiqué que la pandémie a cessé d’empirer dans le canton. Mais la situation reste grave dans les EMS et à l’hôpital. Sophie Simon , Aurélie Toninato

La Clinique de Carouge a démarré mercredi les tests rapides de dépistage du Covid-19. Lucien FORTUNATI

Vendredi, les autorités sanitaires ont pu annoncer une bonne nouvelle sur le front des contaminations, certes timide et fragile, mais tout de même encourageante: «La pente des cas de Covid-19 s’aplatit, déclare Aglaé Tardin, médecin cantonale. Nous avons désormais environ 800 cas par jour (ndlr: contre plus de 1000 récemment), cela ne s’accélère plus.» Le directeur général de la Santé, Adrien Bron, ajoute qu’en effet, pour le moment, la situation n’empire plus. «C’est une lueur d’espoir. Mais la situation du réseau de soins reste grave.»

En effet, 629 personnes sont actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19, dont 580 aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et une cinquantaine dans les cliniques. Vingt-neuf sont aux soins intensifs – dont 28 intubées – et 54 aux soins intermédiaires. Le nombre de décès reste important, et croît même: on oscille entre six et dix morts par jour ces derniers temps. Un grand nombre intervient dans les EMS, où la situation est très alarmante.