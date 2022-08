Football – Fair-play financier – L’UEFA dresse une liste de 20 clubs sous surveillance D’après le «Times», plusieurs clubs, dont Barcelone, Arsenal, Juventus, Inter et le PSG, pourraient être sanctionnés pour non-respect du fair-play financier. Florian Vaney

Toujours convaincu que le projet de Super Ligue, imaginé avec le Real Madrid et la Juventus, verra le jour, le FC Barcelone aurait refusé d’entreprendre des discussions avec l’UEFA afin d’alléger les sanctions à son égard. AFP

Non, contrairement à ce que l’on peut croire, le fair-play financier n’est pas mort. Selon le quotidien anglais «The Times», de nouvelles sanctions tomberont le mois prochain. L’UEFA se préparerait ainsi à délivrer des amendes et des restrictions de transferts pour ces clubs européens qui auraient enfreint les règles du fair-play financier ces deux dernières années. Deux listes distinctes existeraient: l’une comprend dix clubs dont les comptes sont hors du cadre imposé sur la saison 2020-2021; l’autre, qui en compte le double, concernerait l’exercice 2021-2022.

Sur cette première liste figureraient la Juventus, l’Inter Milan, l’AS Rome et le FC Barcelone, en plus du PSG et de l’OM. Selon «L’Équipe», les deux équipes françaises seraient uniquement sous le coup de sanctions financières, à l’inverse de l’Inter et de Rome, qui devraient subir, en plus d’amendes, des restrictions pour les prochaines périodes de transferts. Tous ces clubs ont d’ores et déjà été alertés par l’UEFA et ont entamé des négociations avec l’instance européenne afin d’alléger les sanctions prévues à leur encontre.

Une démarche que la Juventus et le FC Barcelone, toujours convaincus de mettre sur pied une Super Ligue européenne, auraient refusé d’entreprendre.

Pas plus de 30 millions sur trois ans

L’analyse économique a également signalé des problèmes, lors de la saison passée, pour vingt clubs, bien que leurs comptes définitifs n’aient pas encore été déposés auprès de l’UEFA. Il n’est donc pas exclu que leur situation financière puisse encore évoluer dans le bon sens. C’est par exemple le cas d’Arsenal – le club londonien a enregistré l’une des pertes les plus importantes de la Premier League au cours des trois dernières années – qui ferait partie de ces vingt équipes.

Sur cette même durée, les Gunners ont également enregistré les dépenses nettes les plus élevées en termes de transferts (258 millions d’euros). Pourtant, selon le blogueur économique Swiss Ramble, les prochains résultats comptables du club devraient se conformer aux règles du fair-play financier.

Il n’est pas inutile de rappeler que d’après le règlement actuel du FFP de l’UEFA – il sera modifié dès la fin de la présente saison – les pertes d’un club ne peuvent être supérieures à 30 millions d’euros sur trois ans. À noter que toutes les dépenses, qualifiées «d’intelligentes», qui concernent les jeunes joueurs ainsi que les équipes féminines, ne sont pas prises en compte.

