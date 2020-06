Automobile – L’UE va enquêter sur la fusion Fiat Chrysler/PSA La commissaire européenne à la Concurrence veut savoir si les deux groupes pourraient occuper une position dominante sur le marché des véhicules utilitaires.

Le projet de fusion entre les constructeurs automobiles PSA (Peugeot, Citroën) et Fiat Chrysler, (FCA) sera soumis à une enquête approfondie. AFP

La Commission européenne a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet de fusion entre les constructeurs automobiles PSA (Peugeot, Citroën) et Fiat Chrysler (FCA), craignant une réduction de la concurrence.

Les deux groupes, qui pourraient donner naissance au numéro 4 mondial du secteur, occupent «une position forte» sur le marché des véhicules utilitaires, a expliqué la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager.

«Nous évaluerons avec soin si l'opération proposée aura un impact négatif» sur ce marché en matière de concurrence, a-t-elle ajouté.

Le projet de fusion avait été notifiée à la Commission le 8 mai. A l'issue d'une enquête préliminaire, les deux groupes avaient décidé de ne pas soumettre d'engagements – comme des cessions d'activités ou de sites, par exemple -- pour répondre aux préoccupations de Bruxelles.

L'exécutif européen a désormais jusqu'au 22 octobre 2020 pour rendre sa décision.

Le numéro 4 mondial du secteur

La Commission craint que l'opération proposée ne réduise la concurrence sur les véhicules utilitaires légers de moins de 3,5 tonnes dans 14 États membres (Belgique, Croatie, République tchèque, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie), ainsi qu'au Royaume-Uni.

«Dans bon nombre de ces pays, PSA et FCA détiendraient ensemble des parts de marché élevées, ainsi que la plus grande variété de marques et de modèles de toutes tailles», explique-t-elle.

La fusion entre le constructeur italo-américain (Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Dodge et Ram) et le Français PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall) doit donner naissance au numéro 4 mondial du secteur.

Ensemble, les deux groupes ont cumulé en 2019 environ 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires et ont vendu près de 8 millions de véhicules.

Chute des recettes

Ils restent déterminés à finaliser leur fusion fin 2020-début 2021, malgré la pandémie de coronavirus qui a provoqué l'effondrement du marché automobile et entraîné pour chacun d'eux une lourde perte trimestrielle.

Le chiffre d'affaires de Fiat Chrysler a ainsi chuté de 16% sur les trois premiers mois de l'année à 20,56 milliards d'euros (21,9 milliards de francs). Le groupe a vendu sur cette période 818'000 véhicules, soit 21% de moins qu'il y a un an.

PSA a lui vu son chiffre d'affaires dégringoler de 15,6%, à 15,2 milliards d'euros. Il vendu 627'000 véhicules, c'est-à-dire 29% de moins que l'an dernier.

Le deuxième trimestre s'annonce encore pire, avec un marché automobile européen en berne, affecté par la fermeture de concessionnaires dans de nombreux pays.

( ATS/NXP )