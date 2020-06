Voyages post-Covid – L’UE rouvre ses frontières aux résidents de 14 pays tiers Les voyageurs provenant de pays jugés sûrs pourront entrer sur le sol européen dès le 1er juillet. Les États-Unis, la Russie et le Brésil sont sur liste d’attente. Laura Mercier Bruxelles

Des passagers à l’aéroport de Tunis-Carthage, le 27 juin. La Tunisie fait partie des 14 pays figurant sur la liste établie par les 27 membres de l’UE. (Photo by FETHI BELAID / AFP)

Il y a plus de trois mois, l’Union européenne et l’espace Schengen fermaient leurs portes. L’interdiction des voyages dits «non essentiels» vers l’UE était prévue pour une durée initiale de 30 jours. La propagation du coronavirus dans le monde a contraint les Vingt-Sept, comme nombre de leurs partenaires internationaux, à prolonger cette décision. C’est donc après plus de 100 jours cloisonnée que l’UE a décidé de rouvrir progressivement et partiellement ses frontières aux résidents de quelques pays tiers, triés sur le volet.