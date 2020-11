Climat – L’UE en passe d’atteindre deux de ses trois objectifs Selon un rapport paru lundi, les buts de baisser les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% par rapport à 2020 ainsi que de dépasser la barre des 20% d’énergies renouvelables seront atteints.

En 2019, les émissions dans l’UE (ici Paris) ont diminué de 4%. Soit leur deuxième plus fort recul annuel, derrière 2009 marquée par une forte crise économique KEYSTONE

Après une baisse de 4% des émissions de gaz à effet de serre en 2019 et avec l’effet attendu du Covid-19, l’Union européenne devrait atteindre voire dépasser deux de ses trois grands objectifs climatiques fixés pour 2020, selon un rapport européen officiel publié lundi.

Définis en 2007 et adoptés en 2009, ces trois objectifs sont connus sous le surnom de «3 fois 20»: une baisse des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% par rapport à 1990, passer la barre des 20% de renouvelables dans l’énergie consommée, et améliorer l’efficacité énergétique de 20%.

Selon le dernier rapport d’étape de l’Agence européenne de l’environnement (EEA), les deux premiers objectifs seront atteints comme prévu pour 2020, tandis que celui de l’efficacité énergétique devrait être manqué.

En 2019, les émissions dans l’UE (Royaume-Uni exclu) ont diminué de 4%. Soit leur deuxième plus fort recul annuel, derrière 2009 marquée par une forte crise économique, selon l’EEA. Cette baisse porte à -24% la diminution des émissions européennes depuis 1990. Dans le même temps, selon des données préliminaires de l’agence, la région avait atteint l’an passé une part totale d’énergie consommée à partir de sources renouvelables de 19,4%, proche de la barre des 20%.

Grâce au ralentissement de 2020

Or «tout porte à croire que le ralentissement économique en 2020 a fortement réduit la consommation globale d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans le secteur des transports, où la part de l’énergie consommée à partir de sources renouvelables a probablement augmenté», note l’agence, même si ces effets pourraient n’être que provisoires.

Si l’objectif devrait être atteint globalement pour les renouvelables, selon l’EEA, 14 États membres, dont la France, la Belgique et l’Allemagne, sont encore en retard pour atteindre leur objectif national.

Le sous-objectif d’atteindre 10% de renouvelable dans les transports reste lui «fragile», tempère l’agence. En 2018, il n’était que de 8,3%, selon ses dernières données officielles.

Quant au troisième objectif – l’efficacité énergétique, c’est à dire la consommation d’énergie rapportée à la richesse produite – l’agence estime que les efforts pour l’atteindre n’ont pas été suffisants» pour une majorité de pays.

Après 2020, la Commission vise une réduction d’au moins 55% des émissions européennes en 2030 par rapport au niveau de 1990, contre un objectif de 40% actuellement, afin d’atteindre la «neutralité carbone» en 2050.

Les résultats annoncés lundi montrent qu’il est «clairement possible d’atteindre des objectifs plus ambitieux», selon l’EEA, même si les objectifs pour 2030 et 2050 exigeront des efforts soutenus et à long terme».

