Versonnex (Ain) – Ludovic Gouraud cuisine des poissons sauvages Avec son épouse Charlotte, dans leur établissement Sur l’ardoise, ils proposent de beaux produits de la mer; normal lorsqu’on a grandi à Noirmoutier. Alain Giroud

Ludovic et Charlotte Gouraud, du restaurant «Sur l'ardoise» à Versonnex dans l’Ain. LAURENT GUIRAUD

Installons-nous sur la terrasse et jetons illico un coup d’œil sur l’ardoise pour rendre hommage à l’enseigne de l’établissement de Ludovic et Charlotte Gouraud. En fait, il n’y a pas d’ardoise, mais une carte classique. On devrait dire un menu-carte sur lequel on pointe une entrée, un plat et un dessert pour 45 €. Quelques produits plus onéreux justifient un léger supplément, mais le rapport qualité-prix est imbattable. D’autant plus que les produits de la mer servis sont d’une fraîcheur irréprochable. Normal, direz-vous, Ludovic est vendéen, il a grandi à Noirmoutier, où son père est pêcheur.