Succession d’Ueli Maurer – L’UDC zougois Thomas Aeschi n’est pas candidat Le chef du groupe parlementaire aux Chambres fédérales préfère poursuivre dans ses fonctions actuelles plutôt que de se présenter à l’élection au Conseil fédéral.

L’UDC avait présenté Thomas Aeschi, ici à Berne en juin 2022, parmi les trois candidats officiels à la succession d’Eveline Widmer-Schlumpf au Conseil fédéral en 2015. Il avait alors été battu par le Vaudois Guy Parmelin. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Thomas Aeschi ne brigue pas la succession d’Ueli Maurer au Conseil fédéral. Le chef du groupe parlementaire de l’UDC aux Chambres fédérales l’a annoncé ce mercredi. Le conseiller national zougois préfère poursuivre dans ses fonctions actuelles.

«J’oeuvre avec plaisir en tant que chef du groupe parlementaire de l’UDC depuis cinq ans et souhaite poursuivre ce travail. Je ne me présente donc pas à cette élection complémentaire au Conseil fédéral», a répondu Thomas Aeschi au micro des stations régionales Radio Central et Radio Sunshine.

Sa décision n’est pas liée à la candidature de Heinz Tännler, ministre des Finances de son canton, a ajouté le Zougois. L’UDC avait présenté Thomas Aeschi parmi les trois candidats officiels à la succession d’Eveline Widmer-Schlumpf au Conseil fédéral en 2015. Il avait alors été battu par le Vaudois Guy Parmelin.

À deux jours de l’échéance du délai fixé par l’UDC suisse, cinq personnalités du parti se sont lancées dans la course à la succession d’Ueli Maurer au gouvernement. Il s’agit du conseiller national Albert Rösti et du sénateur Werner Salzmann, tous deux bernois, ainsi que des ministres zougois Heinz Tännler et nidwaldienne Michèle Blöchliger, de même que de l’ancien conseiller national zurichois Hans-Ueli Vogt, lancé mercredi dans la bataille.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.