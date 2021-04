Restaurants et culture – L’UDC veut une ouverture immédiate dès le 19 avril Le parti agrarien entend exiger du Conseil fédéral un assouplissement des restrictions dans les secteurs de la restauration, de la culture et du sport, selon la SonntagsZeitung.

La demande de l’UDC devrait parvenir au Conseil fédéral sous forme de lettre, selon la SonntagsZeitung. Keystone

L’UDC veut exiger en début de semaine prochaine, via la commission de l’économie du National, des ouvertures immédiates dès le 19 avril pour les restaurants et les différents acteurs des domaines de la culture, du sport et des loisirs, rapporte la SonntagsZeitung.



Cette demande parviendrait au Conseil fédéral sous forme de lettre. Selon le journal, la proposition a de bonnes chances d’aboutir au sein de la commission. Des élus du PLR et du Centre la soutiendraient déjà.

«Les conditions pour des ouvertures rapides sont là», assure ainsi la conseillère nationale Daniela Schneeberger (PLR/BL). Selon Leo Müller (PDC/LU), le 19 avril «est peut-être un peu tôt», mais le gouvernement «devrait pouvoir offrir une perspective aux entreprises pour début mai».

ATS/ Revue de presse

