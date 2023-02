Politique genevoise – L’UDC veut inscrire le Cé qu’è lainô dans la constitution Stéphane Florey a déposé un projet de loi faisant officiellement reconnaître le chant traditionnel en arpitan comme hymne du canton. Henri Neerman

Nouveau rebondissement dans «l’affaire du Cé qu’è lainô», bientôt deux semaines après la réponse du Conseil d’État au député socialiste Sylvain Thévoz. Stéphane Florey, élu UDC au Grand Conseil, a déposé lundi un projet de loi constitutionnelle. Ce dernier vise à inscrire dans la constitution le chant traditionnel en tant qu’hymne officiel de la République et Canton de Genève. Il rejoindrait ainsi les armoiries du Canton et sa devise, «Post tenebras lux», qui y figurent déjà.

Pour rappel, Sylvain Thévoz avait, le 16 décembre passé, questionné le Conseil d’État sur une éventuelle remise au goût du jour du chant. Il mettait notamment en cause sa compatibilité avec la laïcité, le chant comportant de nombreuses références à Dieu, ainsi que son côté «sanguinaire». Il était, selon le socialiste, paradoxal d’interdire l’existence d’une salle de prière à l’Université de Genève, alors que le Cé qu’è lainô est enseigné et chanté à l’école. Le Conseil d’État n’était cependant pas entré en matière.

Le dépôt de ce nouveau projet de loi UDC s’inscrit évidemment en réaction à l’intervention de Sylvain Thévoz. «Lorsque nous avons eu vent de cette question, en plus d’avoir été consternés par cette nouvelle tentative des ayatollahs du wokisme de réécrire l’histoire, nous sommes allés nous renseigner sur le statut légal du Cé qu’è lainô, explique Stéphane Florey. Nous avons constaté que, contrairement aux armoiries et à la devise du Canton, il n’était pas inscrit dans la Constitution genevoise. En plus de le protéger, cela le remettrait donc sur un pied d’égalité avec ces deux autres symboles.»

«Même si cette première tentative de M. Thévoz est infructueuse, nous sommes certains que, maintenant que la première pierre a été lancée, d’autres reviendront à la charge et, à terme, arriveront à inverser la tendance. Nous voulons empêcher ça en prenant les devants.» Stéphane Florey, député UDC

«Il nous paraît capital de définir officiellement le Cé qu’è lainô et ses 68 couplets en arpitan comme hymne officiel de la République et Canton de Genève, poursuit-il. D’autant plus qu’il est utilisé comme tel lors de nombreuses cérémonies officielles. Même si cette première tentative de M. Thévoz est infructueuse, nous sommes certains que, maintenant que la première pierre a été lancée, d’autres reviendront à la charge et, à terme, arriveront à inverser la tendance. Nous voulons empêcher ça en prenant les devants.»

Le parlementaire UDC conclut en se réjouissant du soutien qu’il a déjà reçu de la part de représentants du PLR, du MCG et d’indépendants, qui ont signé son texte. «J’espère encore réussir à récolter des soutiens au Centre, mais de manière générale je suis optimiste quant à la réussite de ce projet», conclut Stéphane Florey.

Puisqu’il s’agit d’une modification de la constitution, le peuple genevois sera dans tous les cas appelé à se prononcer en temps voulu si le texte est accepté au Grand Conseil.

