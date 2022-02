Conseil de sécurité – L’UDC veut débattre du siège de la Suisse à l’ONU

Le parti a demandé la tenue d’une session extraordinaire au Parlement avant l’élection prévue en juin à New York. Et la crise ukrainienne y est pour quelque chose.

La décision d’attribuer à la Suisse l’un des dix sièges non permanents au Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2023-2024 sera prise en juin à New York (archives).

Le Parlement suisse débattra à nouveau de la candidature de la Suisse au Conseil de sécurité de l’ONU juste avant l’élection prévue en juin 2022. La demande de l’UDC pour une session extraordinaire a abouti, ont confirmé les services du Parlement.

La décision d’attribuer à la Suisse, pour la première fois de son histoire, l’un des dix sièges non permanents au Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2023-2024 sera prise en juin à New York. Jusqu’à présent, seules Malte et la Suisse se sont portées candidates pour les deux sièges qui se libèrent dans le groupe régional occidental.