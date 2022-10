L’UDC a une candidate – Voici la femme qui veut succéder à Ueli Maurer Pressé de présenter une femme, le parti peut souffler. La conseillère d’État de Nidwald Michèle Blöchliger se lance dans la course. Portrait. Florent Quiquerez

Michele Blöchliger, conseillère d’État du canton de Nidwald. keystone-sda.ch

«J’ai beaucoup de respect pour cette fonction. J’ai bien réfléchi avant de prendre ma décision, mais je suis prête à me lancer dans la course au Conseil fédéral.» Se décrivant comme intègre, pragmatique et humaine, Michèle Blöchliger a remercié sa famille de son soutien.