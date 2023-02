Canton de Zürich – L’UDC remporterait l’élection au parlement zurichois Le parti agrarien progresserait de 1,5 point, à 26%, selon les projections. La gauche rose-verte essuierait une défaite et la majorité climatique formée avec le PVL et le PEV est menacée.

Selon la projection publiée par les autorités cantonales, la majorité de l’Alliance climatique obtiendrait 89 des 180 sièges au Grand Conseil zurichois. KEYSTONE

Après la vague verte et le renforcement de la minorité de gauche en 2019, la droite semble avoir repris du terrain dimanche en terres zurichoises lors des élections cantonales. L’UDC virerait en tête avec 26% (+1,5 point) après avoir reculé de cinq points et demi, il y a quatre ans, obtenant son moins bon score depuis le milieu des années 1990. Le parti de la droite conservatrice récupérerait trois sièges, à 48, au parlement qui en compte 180.

A gauche, le PS perdrait deux mandats, à 33 sièges (-1,2 point, à 18,1%). Les Verts reculeraient même trois sièges (19), soit de 1,6 point, à 10,3%. La gauche alternative (AL) céderait un mandat (5) ainsi que 0,6 point, à 2,5%.

Majorité climatique: seul le PVL stable

Les autres grands partis seraient plutôt stables. Le PLR perdrait un mandat, à 28 sièges. Il afficherait 14,9% (-0,8 point). Les Vert’libéraux grappilleraient un siège, à 24. Ils obtiendraient 13% (+0,1).

Le Centre semble faire une bonne opération, suite à la fusion entre le PDC et le PBD. Il progresserait de trois sièges, à 11 unités, et obtiendrait 6% des voix (+0,2). Le PEV garderait ses 8 sièges (4,5%/+0,3) et l’UDF ses 4 mandats (2,3%/+0 point).

Selon la projection publiée par les autorités cantonales, la majorité de l’Alliance climatique, formée par le PS, les Verts, les Vert’libéraux, la gauche alternative et le PEV ne serait donc pas maintenue. Elle obtiendrait 89 des 180 sièges au Grand Conseil. Les partis bourgeois pourraient donc reprendre la majorité au parlement. Les résultats sont attendus en fin de journée.

ATS/CBD

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.