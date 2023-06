À l’heure du dernier sprint pour la loi sur le climat, il est un bilan que l’on peut déjà tirer, quel que soit le résultat du vote: la guerre des chiffres en politique, c’est un métier. Et à ce jeu-là, l’UDC, seule opposée à ce texte, se montre une fois encore bien plus à l’aise. Mais plus qu’une habileté à manier les pourcentages et les proportions, c’est l’absence de contradiction sérieuse dans ce domaine qui aura marqué les esprits.

Nos sondages le démontrent: le camp du non justifie son vote par la crainte de factures plus élevées ou par le nombre d’éoliennes ou de panneaux solaires qu’il faudra planter dans le paysage, sans garantie que cela suffise.

Le camp du oui, lui, reste accroché à des généralités comme une moule à son rocher: la Suisse doit «faire sa part» contre le climat, elle doit «se libérer des énergies fossiles». Cela trouve un écho en politique avec des élus qui répondent avec des principes et des intentions à des arguments en kilowattheures et en francs.

«Il n’est pas compréhensible que des partis et des élus, qui se revendiquent pourtant souvent de la science, abandonnent encore à ce point le terrain de la réalité chiffrée.»

Là-dessus, l’UDC n’a plus qu’à choisir les données les plus extrêmes qui viennent asseoir ses opinions. Et une fois le premier chiffre asséné sans contradiction, les tentatives ultérieures pour le nuancer passent, toujours, au second plan.

Aussi, à l’heure du tout accessible, il n’est pas compréhensible que des partis et des élus, qui se revendiquent pourtant souvent de la science, abandonnent encore à ce point le terrain de la réalité chiffrée. Et le fait que le score du 18 juin s’annonce serré sur une loi somme toute peu contraignante est déjà une défaite à cet égard. Car les faits sont têtus et n’en déplaisent à ceux qui idéalisent la conscience démocratique, c’est d’abord avec son porte-monnaie que la majorité vote.

À lire sur ce thème Abo Votation du 18 juin L’activisme environnemental peut-il couler la loi climat?

Julien Wicky est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2018. Il est spécialisé dans les enquêtes, particulièrement en Valais. Il s'intéresse aussi aux thématiques du territoire, de la montagne, de l'énergie et du climat. Auparavant, il a travaillé au sein de la rédaction du «Nouvelliste». Plus d'infos @JulienWicky

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.