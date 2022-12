Élections cantonales 2023 – L’UDC mise sur le pouvoir d’achat Le parti lançait, lundi, sa campagne électorale. Céline Amaudruz espère atteindre une liste de 100 candidats au Grand Conseil d’ici au mois de janvier. Léa Frischknecht

Lundi 5 décembre, l’UDC Genève lançait officiellement sa campagne électorale, portée par Michael Anderson et Lionel Dugerdil, tous deux candidats au Conseil d’État, et Céline Amaudruz, présidente du parti. LAURENT GUIRAUD

Le panier ménager sera le grand symbole de la campagne électorale de l’UDC genevoise. Sur ses futures affiches, encore en cours d’élaboration, sur lesquelles on ne manquera pas de trouver une bouteille de vin genevois, comme le promet Céline Amaudruz, présidente du parti. Mais aussi dans les discours, notamment ceux de Lionel Dugerdil et de Michael Andersen, tous deux candidats au Conseil d’État.

«Tout au long de la législature, notre parti a agi au Grand Conseil et par voies d’initiatives populaires pour diminuer la charge des prélèvements effectués sur le dos des gens», a souligné Michael Andersen à l’occasion du lancement de la campagne électorale ce lundi. Rappelant ainsi la volonté de l’UDC de diminuer de 50% l’impôt sur les véhicules ou de supprimer l’imposition sur le lieu de travail.

Insécurité et mobilité

Pour l’Union démocratique du centre, le bilan du Conseil d’État actuel se symbolise par un panier ménager toujours plus maigre face à une dette et des charges de fonctionnement étatiques en «obésité morbide». «Genève truste également les premières places du classement intercantonal en matière de chômage et d’insécurité alors que la mobilité est grossièrement entravée», arguait quant à lui Lionel Dugerdil.

Michael Anderson et Lionel Dugerdil se présentent tous les deux pour la première fois au Conseil d’État. LAURENT GUIRAUD

C’est donc avec la volonté d’une «Genève meilleure» que les deux hommes tenteront de se faire une place au Conseil d’État. Deux candidats officiels donc, même si Céline Amaudruz, Yves Nidegger et le nouveau membre Charles Poncet se réservent le droit de se présenter au second tour.

Nonante-cinq candidats au Grand Conseil

Et pour défendre, au parlement cantonal, les intérêts de ceux qui «se lèvent tôt et travaillent dur», le parti a d’ores et déjà validé 95 candidatures sur sa liste électorale. «C’est un record historique pour l’UDC, se réjouit Céline Amaudruz, qui espère atteindre 100 noms d’ici à janvier. Jamais nous n’avions présenté autant de candidats et cela témoigne de la vitalité de notre parti à l’aube de cette campagne.» À titre de comparaison, la liste de l’UDC comptait 51 candidats en 2013 et 47 en 2018.

Avec 70 hommes et 25 femmes, âgés de 20 à 79 ans, issus de professions libérales, de la fonction publique mais également de l’agriculture, le parti se réjouit de présenter une liste «représentative de la diversité du canton». L’UDC dispose aujourd’hui de huit sièges au Grand Conseil. La présidente du parti espère au minimum retrouver le nombre obtenu en 2013, soit 11. «Si on en obtient davantage, on sera ravi. De même si nous parvenons à avoir un élu au Conseil d’État, qui pourrait avoir un effet de balancier au sein de l’Exécutif.»

