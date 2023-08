Chaleur et logement – L’UDC genevoise veut assouplir les normes pour les climatiseurs Un projet de loi déposé par le député Andersen propose d’abroger une partie de la loi sur l’énergie. Marc Bretton

L’UDC veut permettre aux Genevois d’installer plus facilement des climatiseurs. LAURENT GUIRAUD

Les températures qui remontent et la rentrée politique donnent des envies de fraîcheur au député UDC Michael Andersen. Il s’apprête à déposer un projet de loi remaniant la loi cantonale sur l’énergie. Victimes désignées, les articles 22 qui soumettent «le montage, la modification ou le renouvellement d’installations de climatisation de confort» à autorisation de l’autorité compétente.

«Même si Genève est frappée par des canicules de plus en plus fréquentes, déplore le député, la loi sur l’énergie se montre intransigeante avec les climatiseurs fixes dits de confort qui, contrairement à d’autres cantons, ne sont autorisés qu’au compte-gouttes à des conditions excessivement restrictives. Cette politique extrême menée au nom de prétendues économies d’énergie ne résiste pas à la pesée d’intérêts quand l’intégrité corporelle et la vie de personnes sont en jeu.»

La vie des personnes? Michael Andersen cite une étude de l’Université de Berne publiée dans la revue «Environmental Research Letters» qui a constaté qu’entre juin et août 2022, 623 personnes étaient décédées en raison de la chaleur en Suisse. Pour finir, il propose de se passer de ces restrictions. À tout hasard, il introduit aussi dans la loi un article interdisant au Canton d’imposer les installations de climatisation.

Partis dubitatifs

Lever le pied sur les climatiseurs, qu’en pensent les autres partis? L’idée est fraîchement accueillie. «Aujourd’hui si les besoins sont démontrés, les installations sont possibles, relève le Vert Pierre Eckert. Il n’y a en particulier aucune difficulté pour les EMS ou les magasins. Pour limiter la chaleur dans les logements, il faut travailler sur les normes architecturales et l’isolation.»

Écho identique du président de la commission de l’énergie Alberto Velasco (PS): «Aujourd’hui, les gens peuvent installer des climatisations chez eux: ce n’est pas très efficace, la ventilation est une meilleure solution, mais c’est possible. Pour les immeubles, il est normal d’avoir un régime d’autorisation, car la consommation d’énergie induite est importante.»

«Il ne faut pas oublier que les climatiseurs réchauffent l’air extérieur.» Diane Barbier-Mueller, députée PLR

La députée PLR Diane Barbier-Mueller n’est pas très éloignée de ces analyses: «Aujourd’hui, les autorisations pour poser des climatiseurs sont données quand c’est nécessaire, par exemple quand vous habitez une rue bruyante et que vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres. Assouplir la loi, alors que les propriétaires sont par ailleurs incités à assainir les bâtiments, améliorer la ventilation, et limiter la consommation d’énergie, me paraît un peu contradictoire. Il ne faut pas oublier que les climatiseurs réchauffent l’air extérieur.»

Que répond l’UDC? «Une consommation d’électricité supplémentaire pourrait poser des difficultés en hiver, mais pas en été où les barrages hydroélectriques sont pleins et saturés. Il faut par ailleurs relativiser la hausse de la consommation, qui n’aurait lieu qu’en cas de pics de chaleur, tout en précisant que notre électricité est décarbonée en Suisse, contrairement aux États-Unis.»

