Électricité en Suisse – L’UDC exige des milliards d’investissements dans l’énergie Le parti exige de l’argent et la poursuite de l’exploitation des centrales nucléaires. Il réitère aussi sa demande d’un «général de l’électricité» pour la Suisse.

L’UDC a présenté jeudi ses exigences pour un approvisionnement en électricité sûr. KEYSTONE

Alors qu’une pénurie d’électricité guette en Suisse, l’UDC demande des investissements de 20 milliards de francs et la poursuite de l’exploitation des centrales nucléaires. Elle réitère aussi sa demande d’un «général de l’électricité» pour la Suisse pour assurer un «approvisionnement énergétique sûr, abordable et indépendant».

Retour des centrales nucléaires

L’UDC a présenté ses exigences pour un approvisionnement en électricité sûr. Outre les 20 milliards de francs, les revendications consistent notamment en la poursuite de l’exploitation des centrales nucléaires existantes, l’abandon de toute interdiction de technologie et la planification et la réalisation «immédiates» de centrales nucléaires de dernière technologie. L’énergie nucléaire doit devenir une tâche d’importance nationale et bénéficier en conséquence de priorités juridiques.

Selon le chef de groupe parlementaire Thomas Aeschi (ZG), environ la moitié des 20 milliards doit être utilisée pour l’énergie nucléaire. L’UDC veut également plus d’argent pour l’énergie hydraulique. Dans ce domaine, elle souhaite suspendre le droit de recours des associations jusqu’à ce que l’approvisionnement en énergie de la Suisse soit à nouveau garanti. Dans la mesure du possible, les murs des lacs de retenue devraient être surélevés.

Le parti demande encore davantage de sous pour les centrales à gaz – alimentées par du gaz naturel liquéfié (GNL). Il exige en outre la construction de dépôts de gaz en Suisse.

L’UDC souhaite également plus de financement pour les mesures d’accompagnement, comme le transport du réseau. Elle continue de demander le report des objectifs de réduction des émissions de CO2.

Général de l’électricité

Enfin, l’UDC a réitéré sa demande d’un «général de l’électricité», déjà formulée en janvier. Il faut des variantes de solutions pour un approvisionnement en électricité sûr, indépendant et avantageux, a déclaré le président du parti Marco Chiesa (TI). Depuis janvier, un temps précieux a été perdu, a-t-il expliqué.

La ministre de l’énergie Simonetta Sommaruga avait rejeté en janvier cette demande. «Nous ne sommes pas en guerre», avait-elle alors déclaré dans une interview accordée aux journaux CH-Media. Le Parlement et le Conseil fédéral font leur travail, et le secteur de l’électricité est également sollicité. Tous assument leurs responsabilités.

L’UDC demande maintenant au Conseil fédéral d’organiser un sommet spécial sur l’approvisionnement énergétique pour l’hiver prochain et pour l’avenir. Le gouvernement devrait inviter début août les partis, les fournisseurs d’énergie et les associations économiques.

ATS

