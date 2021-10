Financement des fonds propres – Deux partis demandent l’aide de l’État pour l’accès à la propriété Le PLR et l’UDC proposent que le Canton prête jusqu’à deux tiers des fonds propres nécessaires à l’acquisition d’un bien immobilier. Eric Budry

Outre des conditions de revenu suffisantes, l’aide de l’État ne sera attribuée que pour des biens dont la valeur n’excède pas 1,2 million de francs. PASCAL FRAUTSCHI

La droite et le MCG sont à la manœuvre pour «favoriser l’accès à la propriété». Après l’annonce il y a peu d’un projet de loi du MCG et du PLR visant à autoriser les locataires à devenir propriétaires de leur logement, c’est au tour de l’UDC et toujours du PLR de monter au front. L’objectif: que l’État accorde des prêts pour financer une grande partie des 20% de fonds propres qu’exigent les établissements bancaires pour accorder un emprunt hypothécaire.

«L’objectif est d’élargir le nombre de personnes qui sont éligibles à l’acquisition de leur propre logement, explique le député PLR Cyril Aellen. Cela concernera des gens dont les revenus sont confortables, sans plus, qui ne peuvent être aidés par leurs proches et sont souvent trop jeunes pour avoir mis suffisamment d’argent de côté pour réunir les fonds propres.»