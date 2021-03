Élection à la Municipalité – L’UDC et Le Centre soutiennent le PLR au second tour à Lausanne Après le retour des Verts dans l’alliance de la gauche plurielle, c’est au tour de la droite d’annoncer jeudi son alliance. L’UDC et Le Centre ont décidé de soutenir les deux candidats PLR.

Pierre-Antoine Hildbrand (au centre devant) et Florence Bettschart-Narbel (à droite), ont reçu le soutien du Centre et de l'UDC, représentés respectivement derrière par Valérie Dittli et Valentin Christe. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le second tour de l’élection communale à la Municipalité de Lausanne verra deux blocs politiques s’opposer. Après le retour des Verts dans l’alliance de la gauche plurielle, c’est au tour de la droite d’annoncer jeudi son alliance. L’UDC et Le Centre ont en effet décidé de soutenir les deux candidats PLR, le sortant Pierre-Antoine Hildbrand et la députée Florence Bettschart-Narbel.

C’est à l’Hôtel de la Paix que les trois partis ont symboliquement présenté leur stratégie d’union du centre-droit. Le PLR avait placé ses deux candidats respectivement en 6e et 9e position au premier tour alors que l’UDC (avec cinq candidats) et Le Centre (deux candidates) étaient arrivés très loin derrière Mme Bettschart-Narbel.

Jeudi, les deux représentantes du Centre Valérie Dittli et Stéphanie Mooser ainsi que celui de l’UDC Valentin Christe entouraient les deux candidats PLR. Chacun s’est exprimé pour expliquer le ralliement au ticket PLR.

Entente à l’avenir au premier tour?

«Nous avons des points communs, comme défendre le tissu économique local, garder le budget de la Ville sous contrôle et freiner la dette», a dit Mme Mooser. «Nous pouvons montrer un autre chemin pour traiter l’écologie et l’environnement», a pour sa part affirmé Mme Dittli.

C’est l’ex-candidat UDC qui a pris le plus de temps pour expliciter son soutien au ticket PLR, espérant une «nouvelle orientation» au sein de l’exécutif de la Ville. A titre personnel, il a souhaité une meilleure coordination et plus de dialogue à l’avenir entre les partis du centre et de la droite, se montrant même favorable à partir uni dès le premier tour. Personne ne s’est avancé à rebondir sur sa remarque.

Et pourquoi ne pas avoir tenté cette stratégie dès cette année, au vu de l’hégémonie de la gauche plurielle, du pari risqué des Verts de lancer trois candidats sur un ticket séparé et des chances presque inexistantes pour l’UDC et Le Centre de décrocher un siège? Essayé pas pu, ont répondu en substance les participants, un brin gênés, sans donner plus de détails.

Sans les Verts’libéraux

A défaut d’être sur la même longueur d’onde sur toutes les grandes lignes de leur programme politique, les trois partis ont tous évoqué la légitimité de la droite d’avoir deux sièges à la Municipalité, et ce au regard de l’ensemble de la droite représentant 40% des forces du Conseil communal. «Rééquilibrage» à l’exécutif, ultra dominé par la gauche dans une équation 6+1: tel a été le message central de la conférence de presse.

Il manquait en revanche les Vert’libéraux pour compléter ce tableau de l’»entente» du centre-droit. «Il y a eu des contacts et des téléphones, mais cela n’a pas abouti, c’est leur choix, ils semblent vouloir garder leur rôle d'arbitre", a résumé Xavier de Haller, vice-président des PLR lausannois.

Economie, emploi, sécurité

Sur le contenu, c’est l’économie et l’emploi qui ont été le plus mis en avant. Mme Bettschart-Narbel s’est inquiétée des chiffres en augmentation du chômage à Lausanne et a plaidé pour une «vraie politique de l’emploi visant à garantir et développer les places de travail». Elle a insisté sur le fait que la Ville devait «attirer plus d’entreprises» sur son territoire, tout en boostant parallèlement la formation des jeunes.

Son colistier M. Hildbrand a, lui, rappelé l’une de ses priorités en matière de sécurité dans les espaces publics: la lutte contre le deal et le harcèlement de rue. S’agissant de qualité de vie, iI souhaite par exemple pérenniser l’agrandissement des terrasses.

ATS