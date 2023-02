Monsieur Burkart, en quoi la guerre en Ukraine vous a-t-elle changé personnellement?

La guerre m’a fait prendre conscience, comme jamais auparavant, qu’en Europe il faut encore aujourd’hui se battre, parfois par les armes, pour nos valeurs de liberté, de démocratie, de droits de l’homme et d’État de droit. Et je me sens concerné par la souffrance des gens en Ukraine. Tout cela me préoccupe encore aujourd’hui, presque chaque jour, un an après le début de la guerre. Mais je constate aussi que l’Europe occidentale est déjà plus distante émotionnellement de la guerre.