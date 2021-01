Grand Conseil de Genève – L’UDC aimerait une aide complémentaire pour la restauration La section genevoise du parti agrarien dépose un projet de loi pour couvrir les charges fixes et incompressibles des établissements. Insuffisant, selon les restaurateurs. Sophie Simon

Le projet de loi prend la forme d’un plan d’accompagnement du secteur sur une durée de six mois. DR

L’UDC dépose un projet de loi prévoyant une aide financière destinée aux cafés-restaurants et bars, annonce le parti dans un communiqué. Le texte prend la forme d’un plan d’accompagnement du secteur sur une durée de six mois. Le montant de l’aide serait équivalent aux charges fixes et incompressibles (une notion à préciser par voie réglementaire), avec une limitation à 5000 francs par mois et par bénéficiaire. Cette aide serait complémentaire aux autres aides fédérales ou cantonales et serait donc accordée indépendamment. Le traitement en urgence de cet objet sera demandé lors de la prochaine session du Grand Conseil, les 28 et 29 janvier.