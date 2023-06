Enquête parlementaire – L’UDC a nommé ses candidats pour la CEP sur Credit Suisse Le parti agrarien propose ses élus Werner Salzmann (BE), Thomas Matter (ZH) et Alfred Heer (ZH) pour siéger au sein de la commission d’enquête parlementaire.

L’UDC soutient que ses candidats sont expérimentés et qualifiés pour assurer leur mandat au sein de la CEP. KEYSTONE/Michael Buholzer

L’UDC a nommé mardi ses trois candidats pour la commission d’enquête parlementaire (CEP) sur la débâcle de Credit Suisse. Il s’agit du conseiller aux États Werner Salzmann (BE) et des conseillers nationaux Thomas Matter (ZH) et Alfred Heer (ZH).

Les trois élus sont expérimentés et qualifiés, écrit le parti dans un communiqué. M. Heer est également candidat pour la présidence de la CEP. Il dispose d’une grande expérience en tant que membre de la commission de gestion du National et de la Délégation des commissions de gestion.

«Too big to fail»

Les raisons de la chute du Credit Suisse et la décision du Conseil fédéral de sauver la banque aux frais du contribuable avec une garantie fédérale de 109 milliards de francs doivent être examinées de manière objective et sans faille, selon l’UDC. Elle pointe encore une fois du doigt une mauvaise gestion, du copinage («Filz» en allemand) politique et l’inutilité de la loi «too big to fail» pour expliquer la débâcle.

La présidence de la CEP sera dévoilée mercredi. Le Parlement a avalisé la semaine dernière la création de cette commission. Celle-ci comptera 14 membres, sept de chaque Chambre.

