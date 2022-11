Succession d’Ueli Maurer – L’UDC a choisi Albert Rösti et Hans-Ueli Vogt comme candidats Le groupe UDC a annoncé ce vendredi ses candidats définitifs pour la succession d’Ueli Maurer au Conseil fédéral.

Albert Rösti (à gauche) et Hans-Ueli Vogt ce vendredi à Heremence, en Valais. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

L’UDC a fait son choix dans la course à la succession d’Ueli Maurer au Conseil fédéral. Le Bernois Albert Rösti et le Zurichois Hans-Ueli Vogt sont les candidats qui figureront sur le ticket du parti, a annoncé vendredi le chef du groupe parlementaire Thomas Aeschi.

Le groupe n’a pas retenu l’unique candidature féminine, celle de la conseillère d’État nidwaldienne Michèle Blöchliger, 55 ans. Une communication houleuse autour de sa double nationalité, suisse et britannique, a terni son entrée en campagne. Le Bernois Werner Salzmann et le Zougois Heinz Tännler n’ont pas non plus été choisis.

L’UDC avait choisi Hérémence pour y tenir sa séance de groupe parlementaire préparatoire de la session d’hiver. La commune est la seule du Valais romand à être dirigée par l’UDC et abrite le barrage de la Grande Dixence sur son territoire, à l’heure où l’énergie est au coeur des enjeux.

Après l’annonce du départ d’Ueli Maurer, le choix du lieu est resté. «C’est un grand honneur pour Hérémence et tous ses habitants», a confié Grégory Logean, président de la commune.

L’élection à la succession d’Ueli Maurer aura lieu le 7 décembre. KEYSTONE/Anthony Anex

Rösti favori

Le conseiller national bernois Albert Rösti, 55 ans, a toujours fait figure de grand favori. L’ancien président du parti conservateur est considéré comme plutôt conciliant. Sa capacité d’écoute pourrait plaire aux autres partis. Mais lui coûter les voix des tenants de la ligne dure au sein de son propre parti.

Hans-Ueli Vogt, professeur de droit et ancien conseiller national, est le candidat de la puissante UDC zurichoise. Il s’est parfois écarté de la ligne de son parti, comme sur le mariage pour tous ou l’initiative sur les multinationales responsables.

L’élection devant les Chambres fédérales aura lieu le 7 décembre.

ATS

